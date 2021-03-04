"Привлечь инвестиции и выполнить международные обязательства": послы G7 обсудили с Коболевым реформы энергетического рынка
4 марта, 2021, 19:27
Послы стран Большой семерки обсудили с главой Нафтогаза Андреем Коболевым постоянную потребность в реформах и практиках по энергетическому рынку
Об этом говорится в Twitter послов G7.
"На встрече с Нафтогаз Украины генеральный директор Андрей Коболев, послы G7, обсудили постоянную потребность в реформах и практиках, которые обеспечивают либерализованный, конкурентоспособный энергетический рынок и усовершенствованное корпоративное управление в соответствии со стандартами ОЭСР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дальнейшие шаги в этом направлении помогут Украине привлечь инвестиции и выполнить свои международные обязательства.
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