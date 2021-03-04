"Пока это не стратегия, а мечта": Шмыгаль о туризме в Европу по "паспортам вакцинации"

4 марта, 2021, 13:39

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о видении правительством того, как будет выглядеть "паспорт вакцинации, и заявил, что "мечтает" дать возможность украинцам путешествовать по Европе по электронным ковид-паспортам уже летом

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции по случаю года работы правительства, передает Еспресо.TV .

Журналист спросил премьер-министра Дениса Шмыгаля, на каком этапе находится разработка так называемых "ковид-паспортов" или "паспортов вакцинации" и когда украинцы смогут путешествовать в ЕС без виз по таким документам. Также у Шмыгаля спросили, как будет выглядеть ковид-паспорт украинца - будет ли это электронный документ или бумажная справка. Журналист поинтересовался, смогут ли украинцы ехать в Европу с туристической целью уже этим летом.

"Что касается паспортов, по моему мнению, я полностью вас поддерживаю и согласен, что лучший вариант, он самый надежный - это электронный. Электронная верификация вакцинированного человека. Ее можно называть " паспорт вакцинации ", как угодно. Идут дискуссии, как правильно это идентифицировать , в Европе и мире ... когда есть QR-код, когда есть единственный верифицированный государственный реестр, по которому несет ответственность государство, и вы в телефоне откроете QR-код и его можно проверить, и из реестра будут данные о том, что вы вакцинированы либо не вакцинированы, - это наверняка самый простой и наиболее защищенный способ такой верификации ", - отметил Шмыгаль.

По его словам, в Европе началась дискуссия о том, как должен выглядеть "паспорт вакцинации", и Украина к ней будет приобщаться.

Премьер-министр подчеркнул, что заявки на вакцинацию в реестре приложения "Дія" - это готовый государственный реестр такой электронной верификации.

"Лицо, которое провакцинировалось, попадает в этот реестр. У нас 100 тыс. зарегистрировались, они провакцинируются, и мы будем иметь реестр зарегистрированных ста тысяч людей, которые провакцинировались. Дополнительно мы туда занесем людей с первой волны, которые начали прививаться неделю назад, дальше QR-код и вот вам верификация ", - пояснил премьер.

Шмыгаль планирует на пятом этапе вакцинации продавать остатки вакцин, чтобы те, кто хочет получить вакцину вне очереди, могли прививаться.

"Это лето, тем людям, которые захотят ехать, я уже говорил ... У меня пока это не как стратегия, а как мечта дать возможность людям не с третьего-четвертого, а там с пятого этапа вакцинации прививаться коммерчески. то есть остатки вакцин, которые правительство не будет иметь возможности использовать из-за того, что все там в первых этапах вакцинации желающих уже провакцинировались и других желающих нет, конечно, мы будем передавать это на другие этапы вакцинации. Мы можем, как правительство, передавать или продавать по себестоимости коммерческим клиникам, для того чтобы те могли вакцинировать людей, которые хотят с туристической целью куда-то ехать вне этапов вакцинации ", - рассказал глава правительства.

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