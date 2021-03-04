"Ожидаем, что власть обеспечит надлежащий процесс на следующих этапах рассмотрения": Представительство ЕС о приговоре Стерненко

4 марта, 2021, 15:52

В представительстве Европейского союза в Украине отреагировали на приговор одесскому активисту Сергею Стерненко по делу о похищении человека

Об этом ведомство заявило в ответ на запрос Радио Свобода.

"Мы ожидаем, что украинская власть обеспечит надлежащий процесс на следующих этапах судебного разбирательства. Мы подчеркиваем необходимость внедрения реформы верховенства права, в частности судебной системы, которая обеспечит независимость и объективность и, таким образом, улучшит доверие украинцев к судебным решениям", - заявили в представительстве.

Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненко осудили по статье разбой, а не похищение.