"Он формировал имидж Украины в начале независимости": Зеленский попрощался с экс-главой МИД Анатолием Зленко

4 марта, 2021, 16:38

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Зеленский отметил роль Анатолия Зленко в украинской дипломатии и заметил, что он был "тем, кто заложил основы дипломатической армии молодого государства и формировал имидж Украины в начале независимости".

Справка: Анатолий Зленко был первым министром иностранных дел независимой Украины и возглавлял МИД в 1990-1994 годах и с 2000 по 2003 год. Также он был представителем Украины при ООН.

Напомним, 1 марта стало известно, что первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко умер на 83-м году жизни.

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