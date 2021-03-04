"Он формировал имидж Украины в начале независимости": Зеленский попрощался с экс-главой МИД Анатолием Зленко
4 марта, 2021, 16:38
Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии прощания с первым министром иностранных дел независимой Украины Анатолием Зленко, которая проходила в здании Дипломатической академии в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Зеленский отметил роль Анатолия Зленко в украинской дипломатии и заметил, что он был "тем, кто заложил основы дипломатической армии молодого государства и формировал имидж Украины в начале независимости".
Справка: Анатолий Зленко был первым министром иностранных дел независимой Украины и возглавлял МИД в 1990-1994 годах и с 2000 по 2003 год. Также он был представителем Украины при ООН.
- Напомним, 1 марта стало известно, что первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко умер на 83-м году жизни.
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