"Не вижу острой необходимости": Шмыгаль прокомментировал предложение Витренко уволить Коболева из Нафтогаза

4 марта, 2021, 14:11

Премьер-министр заявил, что "не видит острой необходимости" в увольнении наблюдательного совета и председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева

Об этом Шмыгаль сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о письме врио министра энергетики Юрия Витренко с предложением об увольнении председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

"Реакция конечно будет. Будет ответ на официальное письмо, сейчас секретариат Кабмина готовит такой ответ, он будет дан и подписан. Там есть несколько таких позиций в этом письме, часть из которых лежит в юридической плоскости, часть в плоскости выполнения работ и планов, которые выполнял Нафтогаз. Но я не вижу на сегодняшний день острой необходимости или острых причин увольнения руководителя НАК "Нафтогаз" и еще и увольнения наблюдательного совета ", - сказал Шмыгаль.

В частности, он отметил, что увольнение по письму невозможно технологически, и назвал это письмо "сигналом Нафтогаза по улучшению работы", в частности в направлении увеличения разведки и добычи природного газа в этом году.

Напомним, 16 февраля СМИ сообщили, что временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предлагает премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене руководства НАК «Нафтогаз Украины», которое возглавляет Андрей Коболев.