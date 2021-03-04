"Эвертон" обыграл "Вест Бромвич" и вышел в зону Лиги чемпионов

4 марта, 2021, 21:59

В 26-м туре чемпионата Англии "Эвертон" победил "Вест Бромвич"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный гол во встрече был забит на 65-й минуте. Форвард "Эвертона" Ришарлисон поразил ворота "Вест Бромвича" после передачи Гильфи Сигурдссон.

После победы "Эвертон поднялся на четвертую позицию, которая позволит команде Карла Анчелотти сыграть в Лиге чемпионов, если они закончат там сезон.

"Вест Бромвич" занимает девятнадцатую позицию и борется за выживание. Команда на 9 очков отстает от "безопасной зоны", которая позволит остаться в АПЛ.

Чемпионат Англии

26-й тур

4 марта

"Вест Бромвич" - "Эвертон" 0: 1

Гол: Ришарлисон, 65

20 февраля в 25-м туре чемпионата Англии по футболу "Эвертон" победил "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби .