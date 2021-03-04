"Динамо" проведет матч в Киеве, который должен спасти экс-команду Луческу
Об этом сообщает Peluza Catalin Hildan-Dinamo в facebook.
По информации источника, товарищеская встреча будет благотворительной. Вырученные средства пойдут на оплату лицензии бухарестского "Динамо" на следующий сезон чемпионата.
Эту инициативу поддержал главный тренер киевлян Мирча Луческу, который когда-то играл и тренировал этот румынский клуб. Сообщается, что "Динамо" рискует не получить лицензию на следующий сезон из-за задолженности по зарплате.
Встреча пройдет на НСК "Олимпийский" 27 марта. Цена на билеты и время начала контрольной встречи станут известны позже.
Meci de gală pentru DDB! DINAMO KIEV - DINAMO BUCHAREST Sâmbătă, 27 martie, 2021 Campania DDB pentru licenţă continuă ...Опубликовано Peluza Catalin Hildan-Dinamo четверг, 4 Март 2021
- Напомним, 3 марта в четвертьфинале Кубка Украины киевское "Динамо" победило "Колос" в серии послематчевых пенальти.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти