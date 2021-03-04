"Динамо" проведет матч в Киеве, который должен спасти экс-команду Луческу

4 марта, 2021, 21:40

27 марта киевское "Динамо" сыграет против бухарестского "Динамо" на НСК "Олимпийском"

Об этом сообщает Peluza Catalin Hildan-Dinamo в facebook.

По информации источника, товарищеская встреча будет благотворительной. Вырученные средства пойдут на оплату лицензии бухарестского "Динамо" на следующий сезон чемпионата.

Эту инициативу поддержал главный тренер киевлян Мирча Луческу, который когда-то играл и тренировал этот румынский клуб. Сообщается, что "Динамо" рискует не получить лицензию на следующий сезон из-за задолженности по зарплате.

Встреча пройдет на НСК "Олимпийский" 27 марта. Цена на билеты и время начала контрольной встречи станут известны позже.

Meci de gală pentru DDB! DINAMO KIEV - DINAMO BUCHAREST Sâmbătă, 27 martie, 2021 Campania DDB pentru licenţă continuă ... Опубликовано Peluza Catalin Hildan-Dinamo четверг, 4 Март 2021

Напомним, 3 марта в четвертьфинале Кубка Украины киевское "Динамо" победило "Колос" в серии послематчевых пенальти.

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