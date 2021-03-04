"Цифры являются особенностью COVID-19": Ляшко о высокой летальности среди больных, которые подключены к ИВЛ

4 марта, 2021, 18:10

Высокая летальность среди пациентов на искусственной вентиляции легких является особенностью коронавируса

Об этом во время брифинга в Укринформе сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В начале этой недели информпространство всколыхнула информация о том, что многие люди, которые болеют коронавирусной болезнью, попадают в отделение интенсивной терапии и после того, как их подключают к аппаратам ИВЛ, достаточно большое количество таких случаев завершается летальным исходом. Такие высокие цифры летальности, и это не является особенностью Украины, это является особенностью болезни. Эти цифры от 50 до 90% по разным странам, но это зависит от выборки, количества, как, кто оценивает ", - сказал Ляшко.

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