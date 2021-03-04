"Большинство разваливается": Княжицкий заявил о необходимости отставки правительства

4 марта, 2021, 15:13

Народный депутат от "Европейской солидарности" считает, что страну может спасти только Кабинет народного доверия

Об этом сообщает "Еспресо.Захид ".

Княжицкий обратил внимание на то, что в парламенте фактически отсутствует большинство.

"Парламентское большинство, особенно то, что приводило его к власти, трещит по швам. Они не собирают голоса, даже на их любимый закон об игорном бизнесе, против которого все время последовательно выступала "Европейская солидарность". У них сейчас не хватило голосов, чтобы очередной раз внести в него какие-то свои желания или свои изменения. Развал большинства может повлечь или досрочные парламентские выборы, или переформатирование правительства. Но чтобы переформатировать правительство, опять же, нужно понимание. Кто его будет переформатировать? Большинство, "За будущее" и "Доверие"? Я не убежден, что все из них захотят принимать в этом участие. Мы последовательно выступаем за правительство национального согласия ", - сказал Княжицкий.

Он очертил позицию "Европейской солидарности", которая, находясь в оппозиции к Зеленскому, "критикуя бездарную политику его правительства и его власти, все же всегда говорит, что мы имеем врагов не здесь, в Украине, наши враги в стране-агрессоре, в России. Ради этого, безусловно, нужно объединяться, и мы готовы об этом говорить и создавать правительство национального доверия ".

"Но пока об этом не может быть и речи. Потому что власть своими ошибочными неразумными шагами, то инициируя законы об изменениях в закон о языке, то заключая Стерненко, обвиняя его во всех грехах, очевидно, действует не мудрено, неразумно и не таким образом, который бы усиливал украинское государство ", - сказал Княжицкий.

Народный депутат, член гуманитарного комитета парламента, привел примеры "бездарности власти в этой сфере".

"В связи с децентрализацией средств в местных общинах на развитие культурной сферы, библиотеки, на народные дома нет. Поэтому в нашей сфере это полный провал гуманитарной политики, но в других сферах, о медицине мы с вами говорили, мы тоже не наблюдаем какого-то роста инвестиций, потому что страна становится все более коррумпированной и олигархически разделенной ", - сказал нардеп.

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