Приговор Стерненко: активисты анонсировали поездку на госдачу Зеленского 8 марта
4 марта, 2021, 19:40
Активисты анонсировали акцию в поддержку Сергея Стерненко "Молчание держит за решеткой", в рамках которой они поедут на государственную дачу президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе
Об этом говорится в события акции на Facebook .
"23 февраля Стерненко цинично бросили за решетку за то, что он не молчал. За все это время президент, гарант наших прав и свобод, не сказал ничего". - заявили организаторы.
Активисты отметили, что Зеленский и команда "не делают ничего, чтобы репрессивная машина судов прекратила отмазывать преступников и отправлять невиновных людей в тюрьму".
"8 марта мы едем напомнить об этом президенту к нему на государственную дачу. Невинные заключенные не имеют времени ждать", - отметили организаторы.
- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненко осудили по статье разбой, а не похищение.
- После приговора активисты объявили акции протеста по всей Украине. В Киеве граждане протестовали под Офисом президента.За факту столкновений на улице Банковой, начато уголовное производство .
- 27 февраля граждане устроили новую акцию протеста в правительственном квартале,
- Организаторы акции в поддержку Сергея Стерненко заявили , что 9 марта они призывают людей выйти на новую акцию.
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