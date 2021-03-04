Производитель американских вертолетов отрицает, что предоставлял лицензию на сборку "ирокезов" в Украине

4 марта, 2021, 12:22

Компания-производитель Bell Textron заявила, что Украина не заключала никаких соглашений о производстве "ирокезов"

Об этом компания Bell Textron сообщила польскому изданию ZBIAM, передает " милитаристский портал ".

В Bell Textron отметили, что готовы поддержать усилия Украины по модернизации авиапарка вертолетов.

В компании отметили, что сотрудничество должно базироваться на процедурах правительства Соединенных Штатов, то есть речь идет о процедуре Foreign Military Sale (FMS), направив официальное письмо-запрос.

Bell Textron предлагает экспортным клиентам последнюю версию вертолета UH-1 Iroquois - UH-1Y Venom с помощью процедуры FMS. В 2020 году Чехия стала первым покупателем, который заказал восемь единиц этой модели.

Отметим, Польша также планирует заменить авиапарк из 32 Ми-2 на «Ирокезы».

Напомним, 26 февраля в Одессе глава Укроборонпрома Юрий Гусев заявил , что к 30-й годовщине Независимости в Украине соберут первый прототип "Ирокеза".

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