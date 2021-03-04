Премьер Словакии Матович извинился перед Украиной за "шутку" об обмене Закарпатья на российскую вакцину

4 марта, 2021, 14:16

Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился перед Украиной за свою "шутку" насчет "обмена" украинского Закарпатья на вакцину от коронавируса из России

Об этом он написал в своем Twitter.

"Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была четкой. Уважение международного права является обязательным. Извиняюсь перед всеми украинцами за мою неуместную реакцию", - подчеркнул Матович.

Slovakia's position on Ukraine's territorial integrity has always been very clear. Respect for international law is a must. Apologies to all Ukrainians for my inappropriate reaction which could undermine their just efforts. Словакия - твой друг @ZelenskyyUa @dmytrokuleba - Igor Matovic (@i_matovic) March 4, 2021

Напомним, премьер-министр Словакии Игорь Матович, когда комментировал закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", "пошутил", что якобы предложил отдать России украинское Закарпатье.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал и заявил , что "пусть меняет на регионы Словакии".

Украина вызвала временного поверенного в делах Словацкой Республики в Украине Матуша Корбу на ковер в связи с высказыванием словацкого премьера в эфире радио "Экспресс". Так, в Украине потребовали извинений .

4 марта министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за "шутку" своего премьер-министра о том, что тот "пообещал" России украинское Закарпатье за вакцину "Спутник V".

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