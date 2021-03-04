Правительство Шмыгаля управляемо олигархами и ОПУ, в случае падения рейтинга на него бросят всех собак, - Бобыренко

4 марта, 2021, 17:08

Правительство Дениса Шмыгаля управляемо олигархами и Офисом президента и в случае падения рейтинга президента Владимира Зеленского на него повесят всех собак

Об этом сообщил политолог Виктор Бобыренко в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV .

"Если оценивать правительство Шмыгаля, то он не является самостоятельным субъектом. Правительство Шмыгаля - это команда людей, которые управляются из Офиса президента, из офиса Ахметова, офиса Коломойского (Игорь Коломойский - олигарх - ред.), из офисов других групп влияния. Но правительство не является чем-то постоянным, не является командой, которая имеет стратегическое видение и мышление. Они даже программу не приняли, у нас правительство год работает без программы", - отметил Бобыренко.

Политолог отметил, что правительство Дениса Шмыгаля можно оценивать только по отдельным отраслям, но дать общую оценку невозможно.

"Думаю, что в ближайшее время макроэкономическая ситуация в мире сложится такая, что мир начнет расти, то в конце года скажем, что несмотря на действия правительства был прогресс Украины. Хотя я не уверен, что следующий год мы будем встречать с Шмыгалем. Как только прилетит какой-то черный лебедь, например, фильм по "вагнеровцам" и окажется, что в Офисе президента сидит кремлевский крот, то автоматически произойдет падение правительства", - отметил эксперт.

Бобыренко отметил, правительство Шмыгаля пока снимать не будут, поскольку рейтинг президента Зеленского стабилизировался. Но, если рейтинг главы государства начнет падать, пожертвуют правительством.

"На правительство повесят всех собак, потому что не могут Зеленский, Ермак (Андрей Ермак - руководитель ОПУ - ред.) и Аваков (Арсен Аваков - глава МВД - ред.) быть неправы", - резюмировал политолог.

Напомним, народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий считает, что страну может спасти только Кабинет народного доверия .

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