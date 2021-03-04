Правительство планирует разрешить прививать людей вне очереди, чтобы не выбрасывать остатки вакцины, - Шмыгаль

4 марта, 2021, 12:42

Правительство планирует разрешить использовать остатки вакцин для людей вне общей очереди, чтобы избежать утилизации

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время онлайн-пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

"Есть часть вакцин, которые не успевают использоваться в период, когда они открыты и должны быть использованы в течение двух-трех суток, дальше такая вакцина должна фактически выбрасываться ... Надо подбирать и моделировать систему сегодня так, чтобы если люди с первого этапа в том или ином пункте назначения провакцинировались, и остаются какие-то остаточные дозы, значит, надо привлекать людей со второго этапа вакцинации, с третьего этапа вакцинации ", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что решить эту проблему позволит Портал электронной вакцинации, через который людей будут приглашать довакцинироваться, чтобы избежать избытка вакцин.

Шмыгаль добавил, что сейчас такая проблема существует во всех странах и преодолевают ее по-разному.

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