Правозащитные организации требуют ввести новые санкции против РФ за приговор крымчанину Приходько

4 марта, 2021, 17:34

14 правозащитных организаций Украины призвали ввести санкции против России за приговор крымскому активисту Олегу Приходько, которого приговорили к пяти годам колонии

Заявление опубликовало издание ZMINA .

Правозащитники призывают применить персональные санкции против причастных к преследованию активистов чиновников.

"Фактических доказательств совершения "преступления" так и не был приведено следствием, что соответствует практике ФСБ преследования крымчан", - говорится в сообщении.

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Представители правозащитных организаций считают, что настоящей причиной преследования украинца является несогласие с оккупацией Крыма.

В связи с этим они требуют от российских властей:

немедленно освободить Приходько и всех политических заключенных, содержащихся в местах несвободы на территории АР Крым и города Севастополя или России;

прекратить преследование крымчан за несогласие с оккупацией и выражение своих взглядов;

немедленно прекратить использование так называемого антитеррористического и антиэкстремистского законодательства России на оккупированной территории Крыма.

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Правозащитники обратились к правительствам государств с просьбой, в частности, осудить действия России в отношении преследования украинских активистов в Крыму, усилить секторальные санкции против России за нарушение прав человека и военные преступления на территории полуострова.