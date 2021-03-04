Правозащитные организации требуют ввести новые санкции против РФ за приговор крымчанину Приходько
Заявление опубликовало издание ZMINA .
Правозащитники призывают применить персональные санкции против причастных к преследованию активистов чиновников.
"Фактических доказательств совершения "преступления" так и не был приведено следствием, что соответствует практике ФСБ преследования крымчан", - говорится в сообщении.
Читайте также: Российский суд приговорил политзаключенного из оккупированного Крыма Приходько к пяти годам тюрьмы
Представители правозащитных организаций считают, что настоящей причиной преследования украинца является несогласие с оккупацией Крыма.
В связи с этим они требуют от российских властей:
- немедленно освободить Приходько и всех политических заключенных, содержащихся в местах несвободы на территории АР Крым и города Севастополя или России;
- прекратить преследование крымчан за несогласие с оккупацией и выражение своих взглядов;
- немедленно прекратить использование так называемого антитеррористического и антиэкстремистского законодательства России на оккупированной территории Крыма.
Читайте также: Адвокаты крымского политзаключенного Приходько заявили, что обжалуют приговор суда РФ о 5 годах заключения
Правозащитники обратились к правительствам государств с просьбой, в частности, осудить действия России в отношении преследования украинских активистов в Крыму, усилить секторальные санкции против России за нарушение прав человека и военные преступления на территории полуострова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти