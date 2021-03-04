 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПравозащитные организации требуют ввести новые санкции против РФ за приговор крымчанину Приходько

Правозащитные организации требуют ввести новые санкции против РФ за приговор крымчанину Приходько

14 правозащитных организаций Украины призвали ввести санкции против России за приговор крымскому активисту Олегу Приходько, которого приговорили к пяти годам колонии

Заявление опубликовало издание ZMINA .

Правозащитники призывают применить персональные санкции против причастных к преследованию активистов чиновников.

"Фактических доказательств совершения "преступления" так и не был приведено следствием, что соответствует практике ФСБ преследования крымчан", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российский суд приговорил политзаключенного из оккупированного Крыма Приходько к пяти годам тюрьмы

Представители правозащитных организаций считают, что настоящей причиной преследования украинца является несогласие с оккупацией Крыма.

В связи с этим они требуют от российских властей:

  • немедленно освободить Приходько и всех политических заключенных, содержащихся в местах несвободы на территории АР Крым и города Севастополя или России;
  • прекратить преследование крымчан за несогласие с оккупацией и выражение своих взглядов;
  • немедленно прекратить использование так называемого антитеррористического и антиэкстремистского законодательства России на оккупированной территории Крыма.

Читайте также: Адвокаты крымского политзаключенного Приходько заявили, что обжалуют приговор суда РФ о 5 годах заключения

Правозащитники обратились к правительствам государств с просьбой, в частности, осудить действия России в отношении преследования украинских активистов в Крыму, усилить секторальные санкции против России за нарушение прав человека и военные преступления на территории полуострова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 марта, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать