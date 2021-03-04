Правление НБУ повысило учетную ставку до 6,5% годовых

4 марта, 2021, 14:06

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых

Об этом во время пресс-брифинга сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Юрий Гелетий, сообщает Еспресо.TV .

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 6,5% годовых. Оно направлено на постепенное возвращение инфляции к цели 5% в условиях восстановления украинской и мировой экономики", - сказал Гелетий.

Напомним, ранее НБУ установил учетную ставку на уровне 6% годовых.

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