Правление НБУ повысило учетную ставку до 6,5% годовых
4 марта, 2021, 14:06
Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых
Об этом во время пресс-брифинга сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Юрий Гелетий, сообщает Еспресо.TV .
"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 6,5% годовых. Оно направлено на постепенное возвращение инфляции к цели 5% в условиях восстановления украинской и мировой экономики", - сказал Гелетий.
- Напомним, ранее НБУ установил учетную ставку на уровне 6% годовых.
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