Поющие депутаты: во Львове состоялась первая репетиция хора ЛГС. ВИДЕО

4 марта, 2021, 19:11

Во Львовском городском совете состоялась первая репетиция новосозданного депутатского хора

Как сообщает корреспондент "Еспресо.Захид", согласились прийти попеть около 15 депутатов.

Медийно это событие вызвало немало ажиотажа. Ведь журналистов было больше, чем участников хора.

Дирижером хора стал руководитель хоровой капеллы "Дударик" Дмитрий Кацал, который отметил, что украинцы ментально склонны к пению, поэтому научить можно практически любого.

Директор департамента "Администрация городского головы" Львовского городского совета Евгений Бойко отметил, что, по его мнению, депутаты должны уметь все: "и танцевать, и петь".

"Смысл такого хора вызвать какой-то позитив, радость, единство среди депутатов. К тому же каждую сессию депутаты начинают с исполнения государственного гимна Украины. Поэтому хорошо, когда депутаты выполняют его хорошо", - сказал Евгений Бойко.

Есть надежда, если депутаты будут способными учениками, то этот хор торжественно исполнит гимн Украины уже 10 марта. Ведь именно в этот день в 1865 году в Перемышле по случаю годовщины смерти Тараса Шевченко впервые прозвучала песня "Ще не вмерла Украина".

Кроме государственного гимна, депутаты также будут учиться петь духовный гимн Украины "Боже великий, единый", гимн ОУН, УСС, "Заповит" Шевченко, "Красную руту" и другие песни.

Инициатором создания этого хора выступил городской глава Львова Андрей Садовый , который 24 февраля предложил эту идею на заседании коллегии.

Напомним, во Львовском городском совете создали смешанный хор из депутатов.

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