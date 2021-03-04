Польша планирует запустить первый атомный энергоблок в 2033 году
Об этом сообщил уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, передает RMF24 .
"Возможно, 2033 год будет тем моментом, когда первый энергоблок будет введен в эксплуатацию", - заявил Наимский.
По его словам, под строительство первой АЭС рассматриваются два места - населенные пункты Любятово и Жарновец в Поморском воеводстве, на севере страны.
Уполномоченный польского правительства отметил, что подорожание в этом году электроэнергии для потребителей примерно на 10% связано с увеличением расходов на эксплуатацию угольных электростанций. Согласно европейским директивам Польша должна доплачивать за выбросы CO2 в атмосферу.
По его мнению, цена на электроэнергию в стране и в дальнейшем будет расти, а ее снижение может наступить с 2030-х годов, когда в эксплуатацию начнут вводиться атомные энергоблоки.
Наимский добавил, что технологию и иностранного партнера для строительства АЭС пока еще не выбрали.
Сейчас более 70% электроэнергии в Польше производят угольные электростанции.
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