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Espreso.tvОбществоПограничники не допустили вывоз в оккупированный Крым корабельного оборудования

Пограничники не допустили вывоз в оккупированный Крым корабельного оборудования


фото: dpsu.gov.ua
На КПВВ пограничники заблокировали незаконный вывоз корабельного оборудования в РФ через оккупированный Крым

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

До контрольного пункта въезда-выезда "Каланчак" микроавтобусом прибыли граждане, которые направлялись во временно оккупированный Крым.

Во время прохождения контроля были обнаружены предметы двойного назначения, которые используются для систем связи и навигации.

В ходе обысков по месту жительства участников противоправной деятельности в Николаевской и Херсонской областях выявлены корабельные агрегаты различного назначения.

В рамках уголовного производства по ст. 333 УК Украины продолжаются следственные действия

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