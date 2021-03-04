Пограничники не допустили вывоз в оккупированный Крым корабельного оборудования

4 марта, 2021, 19:00

На КПВВ пограничники заблокировали незаконный вывоз корабельного оборудования в РФ через оккупированный Крым

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

До контрольного пункта въезда-выезда "Каланчак" микроавтобусом прибыли граждане, которые направлялись во временно оккупированный Крым.

Во время прохождения контроля были обнаружены предметы двойного назначения, которые используются для систем связи и навигации.

В ходе обысков по месту жительства участников противоправной деятельности в Николаевской и Херсонской областях выявлены корабельные агрегаты различного назначения.

В рамках уголовного производства по ст. 333 УК Украины продолжаются следственные действия

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