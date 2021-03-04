Пенсионный фонд назвал количество лиц, которым с 1 марта повысили пенсии

4 марта, 2021, 11:01

Пенсионный фонд Украины с 1 марта перерассчитал пенсии для 9,76 млн пенсионеров, из которых повышение получили 7,91 млн человек

Об этом пресс-служба ПФУ сообщила в Facebook.

В пресс-службе напомнили, что с 1 марта ПФУ провел перерасчет пенсий, предусмотренный законом Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании" с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии в размере 1,11. Минимальный размер повышения составил 100 грн.

Всего, по информации Фонда, пенсии были перерассчитаны для 9,76 пенсионеров, из которых повышение получили 7,91 человек.

Наименьшую надбавку, по информации пресс-службы, получил самый большой процент пенсионеров - 46,3% человек. Надбавку от 100,01 до 400 грн получили 31,8% пенсионеров. Доплаты от 400,01 до 500 и от 500,01 до 700 получили 7,6% и 7,1% пенсионеров соответственно. Повышение от 700,01 до 1 тыс. грн коснулось 4% пенсионеров, а более 1 тыс. грн - 3,3%.

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