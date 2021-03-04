Партия "Слуга народа" поддерживает уменьшение количества нардепов до 300
4 марта, 2021, 18:38
В партии "Слуга народа" поддерживают сокращение депутатского корпуса Верховной Рады до трехсот нардепов
Об этом заявил лидер политсилы Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина" .
"Мы готовы его (законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно уменьшения количества народных депутатов) не менее еще раз обсудить на фракции, но я не думаю, что многие будут против, потому что есть позиция президента, это было и в предвыборной программе партии" , - сказал лидер "слуг".
Он отметил, что законопроект подготовлен и его можно выносить на голосование.
- Напомним, 14 января Комитет Рады поддержал сокращение состава ВР до 300 депутатов.
- 29 января Президент Владимир Зеленский в официальном обращении на своей странице Facebook рассказал о выполнении предвыборных обещаний, где инициировал работу над законопроектом о сокращении состава ВР до 300 народных депутатов.
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