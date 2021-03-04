Отпечатки пальцев, фотографирование, проверка телефонов: террористы "ДНР" планируют осложнить пересечение линии разграничения, - Украина в ТКГ

4 марта, 2021, 20:28

Террористы "ДНР" планируют принять закон, которым хотят усложнить пересечение линии разграничения

Об этом сообщает пресс-центр Украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях в Донецкой области в ближайшее время планируется принятие т.н. "Закона ДНР "О некоторых вопросах пересечения временной линии фактического разграничения силовых структур и правоохранительных органов ДНР и государства Украина" (03.03.2021 завершается процесс его межведомственного согласования).

Как сообщили в украинской делегации, закон предусматривает введение разрешительной процедуры на выезд лиц с ВОТ в К, а также определяет категории лиц, которым запрещен въезд/выезд с/на "ДНР".

"Пересечение линии разграничения при выезде (выходе) физических лиц и транспортных средств с ВОТ в ДО будет осуществляться при наличии пропуска, оформленного "органами внутренних дел ДНР". Он будет выдаваться физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста, безвозмездно сроком на 6 месяцев. Обязанность "обязательными условиями для выдачи такого пропуска является прохождение лицами дактилоскопической регистрации, фотографирования и проверка личных средств связи заявителей", - говорится в сообщении.

Кроме этого, при следовании за пределы ВОТ в ГО на транспортном средстве пропуск также оформляться и на это транспортное средство. Рассмотрение заявлений на получение пропусков "органами внутренних дел ДНР" проводится в течение 15 суток со дня ходатайства (в экстренных случаях - в течение суток).

Отмечается, что при въезде (входе) через линию разграничения физического лица, которому раньше не оформлялся пропуск для выезда (выхода) или срок его действия истек, на временном пункте контроля "должностными лицами ОВД" проводится проверка средств связи (мобильного телефона) физического лица, обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирования физического лица.

"Не исключается, что аналогичный "нормативный акт" разрабатывается и оккупационной администрацией на ВОТ в Луганской области. Это приведет к дальнейшей изоляции жителей ВОТ от территории Украины, которая контролируется правительством, и сейчас реализуется под видом противодействия распространению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении .

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