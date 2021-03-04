Операция "Спирт": Фискальная служба заблокировала 74 сайта, которые продавали фальсифицированный алкоголь
Об этом в Facebook сообщил глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.
"Как я сообщал ранее, с 1 февраля фискальная служба начала масштабную операцию "Спирт", которая имеет целью ликвидировать теневой рынок алкогольной продукции ... Сейчас мы имеем один из первых, весомых достижений: с начала операции установлено 118 интернет-ресурсов, на которых осуществлялась незаконная реализация ликероводочной продукции. В ходе проведения дальнейших мероприятий деятельность 74 из них приостановлена ", - написал Мельник.
Он отметил, что сейчас в судах рассматриваются 12 ходатайств о запрете доступа к почти 100 сайтов и закрытых групп в социальных сетях.
Кроме того, ГФС обнаружила незаконные производства ликеро-водочной продукции и прекратила деятельность 12 теневых предприятий по изготовлению контрафактного алкоголя. В ходе обысков было изъято 162 тонны спирта и 117 тонн ликеро-водочной продукции.
- Напомним, 3 марта ГФС заблокировала 44 сайта по продаже фальсифицированного алкоголя.
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