Оккупанты четыре раза нарушили "тишину", ранен военнослужащий ООС
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Из станковых противотанковых гранатометов противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций у Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку от Каменки украинских защитников захватчики обстреляли из стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.
Недалеко от населенного пункта Причепиловка российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции наших защитников, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие.
В результате обстрела пулевое ранение получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Защитника доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.
На обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.
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