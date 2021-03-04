Оккупанты четыре раза нарушили "тишину", ранен военнослужащий ООС

4 марта, 2021, 08:41

За прошедшие сутки, 3 марта, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС. "Российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Из станковых противотанковых гранатометов противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций у Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку от Каменки украинских защитников захватчики обстреляли из стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции наших защитников, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

В результате обстрела пулевое ранение получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Защитника доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

На обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем.