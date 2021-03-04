Оккупанты четыре раза нарушили "перемирие" на Донбассе, украинские военные обнаружили пролет БПЛА

4 марта, 2021, 18:59

С начала суток, 4 марта, было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Все нарушения были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, вблизи Водяного, что недалеко от Донецка, оккупанты вели огонь в направлении позиций украинских защитников, применив 120 мм миномет.

А неподалеку Песков оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

Из ручного противотанкового гранатомета российские оккупационные войска совершил несколько прицельных обстрелов в сторону украинских позиций вблизи Павлополя.

На этом же направлении было зафиксировано пролет БПЛА оккупанта с пересечением линии разграничения. Благодаря умелым действиям наших воинов, беспилотник был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов оккупантов нет.

По всем фактам зафиксированных нарушений Украинская сторона СЦКК принимала меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ.

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