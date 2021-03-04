Оккупанты 19 раз блокировали работу миссии ОБСЕ в ОРДЛО за последние 2 недели - дипломат
Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ .
"В течение последних двух недель свобода передвижения СММ была ограничена 19 раз, и все это - во временно оккупированных районах Донбасса", - сказал дипломат.
По его словам, около Вознесеновки двое оккупантов приказали миссии посадить свой беспилотник, пригрозив его конфискацией. Вблизи Новоазовска террористы приказали ОБСЕ оставить этот населенный пункт и ехали за патрулем до пункта пропуска. А вблизи Оленевки оккупанты хотели провести осмотр транспортных средств СММ, заставив патруль ждать 5 часа.
Цимбалюк добавил, что в течение двух последних недель миссия обнаружила 176 единиц вооружения и техники, которые были размещены с нарушением линий отвода. 91% которых - в ОРДЛО.
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