Офис Зеленского готовит новые фейки против Порошенко - заявление пресс-службы партии "Европейская Солидарность"

4 марта, 2021, 19:23

В рамках пиаркампании Офиса Президента по дискредитации главного конкурента Зеленского Петра Порошенко планируется очередной фейковый вброс о якобы присутствии "людей Порошенко" в структуре собственности сети АЗС GLUSKO

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"По этому поводу хотим отметить достаточно системно умножать ложь, связывая Порошенко и Медведчука. Украинцам все больше становится очевидным, что цель этого очередного вброс - в который раз отвлечь внимание общества от провалов власти и реальной государственной измены чиновников с Банковой, причастных к срыву операции по задержанию "группы Вагнера", - говорится в заявлении партии.

"Хотим подчеркнуть, что именно "Слуги народа" совместно с ОПЗЖ отказались предоставить своих представителей в Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию срыва операции по "вагнеровцах".

Не выйдет. Эта тема приобрела серьезного звучания, в том числе и в иностранных СМИ. Это настолько резонансное преступление, которое может привести к началу процедуры импичмента Зеленскому.

Единственное, что может противопоставить Офис президента этому скандалу - это запуск новых фейков о "Европейской Солидарности" как о ведущей оппозиционной силе в стране. В связи с этим считаем, что Офис Президента пора переименовать в Офис информационных провокаций и манипуляций.

Понимая "сериальные корни" действующей власти, все же отметим, что функции власти - это государственная политика, а не запуск фейков ", - отмечает "Европейская Солидарность".