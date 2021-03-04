Обнародование доказательств будет происходить постепенно, - Арестович о санкциях в отношении телеканалов Медведчука
Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, информирует Украина 24 .
"Что государство может дать гражданину? Безопасность и чувство справедливости. С закрытием каналов очень сложная вещь. Почему? Потому, что любая атака на медиа - это всегда ощущение опасности: опасности для свободы слова, прав гражданина и тому подобного. На самом деле закон позволяет Украине вводить санкции против украинских граждан, есть составляющая "за сотрудничество с терроризмом", именно ее использовали ", - сказал советник.
Арестович объяснил причины того, почему по санкциям в отношении телеканалов не было решения суда.
"Появился сложный кейс - запрещается без решения суда деятельность трех телеканалов, накладываются персональные санкции на граждан Украины, но достаточных оснований обществу не представили. Почему? Потому, что большинство этих материалов получені оперативно-розыскным путем, и оно принимается на уровне закрытого заседания СНБО, и обнародование доказательств будет происходить постепенно ", - сказал Арестович.
Советник рассказал, что позиция власти сначала была донесена до руководителей СМИ и иностранных послов.
"Эта сложность сразу была заявлена, президент сразу собрал руководителей телеканалов и послов G7 и разъяснил свою позицию: к сожалению, мы вынуждены так поступать, хотя это решение не является идеальным. Это действия, которые в мирное время, возможно, и я бы не приветствовал, но сейчас власть вынуждена идти на это ", - сказал Арестович.
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