Обнародование доказательств будет происходить постепенно, - Арестович о санкциях в отношении телеканалов Медведчука

4 марта, 2021, 07:56

Большинство материалов, касающихся закрытия телеканалов Виктора Медведчука, были добыты оперативно-розыскным путем, их обнародовали на закрытом заседании СНБО

Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, информирует Украина 24 .

"Что государство может дать гражданину? Безопасность и чувство справедливости. С закрытием каналов очень сложная вещь. Почему? Потому, что любая атака на медиа - это всегда ощущение опасности: опасности для свободы слова, прав гражданина и тому подобного. На самом деле закон позволяет Украине вводить санкции против украинских граждан, есть составляющая "за сотрудничество с терроризмом", именно ее использовали ", - сказал советник.

Арестович объяснил причины того, почему по санкциям в отношении телеканалов не было решения суда.

"Появился сложный кейс - запрещается без решения суда деятельность трех телеканалов, накладываются персональные санкции на граждан Украины, но достаточных оснований обществу не представили. Почему? Потому, что большинство этих материалов получені оперативно-розыскным путем, и оно принимается на уровне закрытого заседания СНБО, и обнародование доказательств будет происходить постепенно ", - сказал Арестович.

Советник рассказал, что позиция власти сначала была донесена до руководителей СМИ и иностранных послов.

"Эта сложность сразу была заявлена, президент сразу собрал руководителей телеканалов и послов G7 и разъяснил свою позицию: к сожалению, мы вынуждены так поступать, хотя это решение не является идеальным. Это действия, которые в мирное время, возможно, и я бы не приветствовал, но сейчас власть вынуждена идти на это ", - сказал Арестович.

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