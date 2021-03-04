Никогда не забуду: лидер "Шахтера" Тайсон трогательно признался в любви к Украине
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Тайсона.
По словам Тайсона, он никогда не забудет Украину, где провел основную часть своей карьеры.
"11 лет в стране, которая меня приняла, которая сделала меня лучшим и позволила достичь высот в моей профессии! Спасибо за вашу приверженность ко мне, можете быть уверены, я буду помнить вас всю жизнь! Спасибо, я люблю тебя, Украина! " - написал Тайсон в Instagram.
Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл за дончан 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
Также 33-летний бразилец выступал за "Металлист". За сборную Бразилии провел 8 матчей и забил 1 гол.
В конце этого сезона в Тайсона заканчивается контракт с донецким "Шахтером" и, вероятно, он покинет Украину и вернется в Бразилию.
- 22 декабря стало известно, что Тайсон согласовал условия контракта с бразильским "Интернасьональ".
- 9 февраля бразильский футболист "Шахтера" Тайсон отклонил предложение о переходе в российский клуб.
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