Никогда не забуду: лидер "Шахтера" Тайсон трогательно признался в любви к Украине

4 марта, 2021, 22:38

Лидер донецкого "Шахтера" Тайсон поблагодарил болельщиков за благосклонность и обещал всегда помнить и любить Украину

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Тайсона.

По словам Тайсона, он никогда не забудет Украину, где провел основную часть своей карьеры.

"11 лет в стране, которая меня приняла, которая сделала меня лучшим и позволила достичь высот в моей профессии! Спасибо за вашу приверженность ко мне, можете быть уверены, я буду помнить вас всю жизнь! Спасибо, я люблю тебя, Украина! " - написал Тайсон в Instagram.

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл за дончан 21 матч, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Также 33-летний бразилец выступал за "Металлист". За сборную Бразилии провел 8 матчей и забил 1 гол.

В конце этого сезона в Тайсона заканчивается контракт с донецким "Шахтером" и, вероятно, он покинет Украину и вернется в Бразилию.

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