Немецкая компания Uniper прекращает финансирование "Северного потока-2", а строительство в Дании затягивается до сентября
Как передает РИА Новости, о прекращении финансирования заявил глава компании Андреас Ширенбек.
Он отказался ответить, сколько средств компания инвестировала в "Северный поток-2".
В целом строительство "Северного потока-2" финансировали пять европейских компаний: Wintershall Dea, Engie, OMV, Royal Dutch Shell и Uniper. Вместе они должны были вложить 5 млрд евро.
Ранее о прекращении финансирования "Северного потока-2" заявила немецкая компания по добыче газа и нефти Wintershall Dea. Там объясняли, что уже вложили в проект 730 млн евро, хотя сначала планировали инвестировать 950 млн евро.
От финансирования также отказались OMV и Royal Dutch Shell.
Также, как сообщает Reuters, пока строительством в Дании газопровода занимается трубопроводный судно "Фортуна", против которого в январе 2021-го США ввели дополнительные санкции. В то же время ожидается, что к строительству присоединится второе российское судно "Академик Черский" - пока оно проводит подготовительные работы.
Кроме того, в Морском управлении Дании заявили, что ожидают завершения строительных работ до конца сентября. Ранее работы хотели завершить до конца апреля.
Трубопровод в основном уже завершен, но осталось проложить около 120 км в водах Дании, а также почти 30 км в водах Германии, прежде чем он выйдет на берег в северогерманском прибрежном городе Любмин, вблизи Грайфсвальда.
Работы по строительству "Северного потока-2" были заморожены более чем на год из-за угрозы санкций США.
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