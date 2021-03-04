Немецкая компания Uniper прекращает финансирование "Северного потока-2", а строительство в Дании затягивается до сентября

4 марта, 2021, 18:02

Немецкая энергетическая компания Uniper решила прекратить финансирование строительства российского газопровода "Северный поток-2", не разглашая, сколько средств вложила в проект

Как передает РИА Новости, о прекращении финансирования заявил глава компании Андреас Ширенбек.

Он отказался ответить, сколько средств компания инвестировала в "Северный поток-2".

В целом строительство "Северного потока-2" финансировали пять европейских компаний: Wintershall Dea, Engie, OMV, Royal Dutch Shell и Uniper. Вместе они должны были вложить 5 млрд евро.

Ранее о прекращении финансирования "Северного потока-2" заявила немецкая компания по добыче газа и нефти Wintershall Dea. Там объясняли, что уже вложили в проект 730 млн евро, хотя сначала планировали инвестировать 950 млн евро.

От финансирования также отказались OMV и Royal Dutch Shell.

Также, как сообщает Reuters, пока строительством в Дании газопровода занимается трубопроводный судно "Фортуна", против которого в январе 2021-го США ввели дополнительные санкции. В то же время ожидается, что к строительству присоединится второе российское судно "Академик Черский" - пока оно проводит подготовительные работы.

Кроме того, в Морском управлении Дании заявили, что ожидают завершения строительных работ до конца сентября. Ранее работы хотели завершить до конца апреля.

Трубопровод в основном уже завершен, но осталось проложить около 120 км в водах Дании, а также почти 30 км в водах Германии, прежде чем он выйдет на берег в северогерманском прибрежном городе Любмин, вблизи Грайфсвальда.

Работы по строительству "Северного потока-2" были заморожены более чем на год из-за угрозы санкций США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb