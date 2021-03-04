НБУ ввел дистанционные инспекции банков во время карантина
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, НБУ ввел дистанционный подход к инспекционным проверкам банков в условиях карантина. Такой подход должен обеспечить непрерывность банковского надзора в условиях карантина и уменьшить риски для здоровья работников банков и НБУ.
В частности, пояснили в пресс-службе, проведение инспекционных проверок в помещении банков иногда было затруднено из-за их перехода на удаленную работу, поэтому возникла необходимость внедрения дистанционного подхода.
Следовательно, члены инспекционной группы смогут получать удаленный доступ к документам и информации банка и использовать сменные носители информации. Кроме того, обмен информацией и документами с банком может проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий в режиме реального времени или через передачу защищенными каналами связи. Встречи членов инспекционной группы с руководителями банка могут проводиться в режиме видеоконференции, а документы, которые заключаются во время такой проверки, могут подаваться в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.
В пресс-службе добавили, что члены инспекционных групп также смогут получать удаленный доступ к системам автоматизации банка.
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