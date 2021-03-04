Национальная сеть супермаркетов стимулирует женщин реализовать себя в жизни и профессии

5 марта, 2021, 19:20

В компании АТБ отмечают - женщины играют особую роль в динамичном развитии и эффективной работе сети

Большинство персонала шестидесятитысячной команды отечественной сети супермаркетов - женщины. Девушек можно увидеть не только на кассе или у прилавков. Они часто работают товароведами, логистами, бухгалтерами или маркетологами. И даже занимаются вопросами охраны и безопасности. В компании есть множество примеров того, как, придя на рядовую должность, молодая девушка со временем становится специалистом, проходит бесплатное обучение в Учебном центре (таких сегодня четыре), строит успешную карьеру и становится управляющей целого регионального подразделения.

"Я начинала работать простым продавцом, затем прошла обучение на заместителя управляющего. Проработала на этой должности год. Впоследствии переехала в Киев в составе группы поддержки развития киевской сети. Прошла еще один курс обучения, и вот уже четыре года работаю управляющей магазином. Прежде всего нужно ответственно относиться к работе, которую ты выполняешь. Не важно, кем работаешь: продавец, заместитель управляющего или управляющий. Нужно любить свою работу. А компания всегда способствует развитию всех работников магазинов АТБ", - рассказывает сотрудница АТБ Виктория Сивоконь.

Работники сети называют свой коллектив "рабочей семьей". Молодые люди нередко находят свои судьбы, женятся, находят друзей. "Семейный" коллектив особенно ценит свой профессиональный праздник - День торговли. Впрочем девушки не забывают и о Международном женском дне. Ведь 8 Марта приятно просто почувствовать себя счастливой женщиной.

"Конечно, поздравить, сказать добрые слова можно в любой день. Но как раз накануне 8 марта этого ждешь особенно, пожалуй, больше, чем в обычный день. Хотела бы пожелать всем женщинам нашей компании самореализации себя как в карьере, так и быть хорошей женой и матерью ", - говорит Виктория Сивоконь.

В компании говорят - женщины играют особую роль в динамичном развитии и эффективной работе сети. Благодаря их рукам свои места на полках магазинов занимают более 3,5 тысячи наименований гарантированно качественной продукции, которую ежедневно 4 миллиона посетителей покупают в 1206 супермаркетах в 24-х областях Украины.