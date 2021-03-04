НАБУ завершило расследование взятки нардепу-"слуге" Юрченко

4 марта, 2021, 14:08

3 марта в НАБУ завершили расследование взяточничества и передали народному депутату от фракции "Слуга народа" Александру Юрченко материалы по делу для ознакомления

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в Telegram.

"3 марта 2021 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили народному депутату и его посреднику в получении неправомерной выгоды об открытии материалов по делу для ознакомления", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2020 года НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий (ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины). Подозрение составлено и подписано Генеральным прокурором.

По данным следствия народный избранник попросил передать ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. США за внесение предложений в проект Закона Украины «Об управлении отходами» и в дальнейшем еще $ 200 тыс. для подкупа народных депутатов - членов соответствующего Комитета Верховной Рады Украины.

В начале августа 2020 года детектив "под прикрытием" передал первую часть неправомерной выгоды посреднику. 26-27 августа соучастники планировали получить следующую часть средств. Однако Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания поскольку участники преступления были проинформированы о документировании их деятельности, одновременно изменив абонентские номера операторов мобильной связи и терминалы мобильной связи.

Напомним, НАБУ подозревает Александра Юрченко и его знакомого Ивана Фищенко в том, что они требовали взятку за внесение поправок в законопроект.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко. В тот же день народному депутату сообщили о подозрении.

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