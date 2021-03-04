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Espreso.tvОбществоНа киевском вокзале мужчина попал под поезд, ему отрезало ноги

На киевском вокзале мужчина попал под поезд, ему отрезало ноги

В Киеве на вокзале мужчине поездом отрезало ноги

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Мужчину в тяжелом состоянии забрала скорая в больницу.

Причины и мотивы инцидента пока неизвестны.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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