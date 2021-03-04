На киевском вокзале мужчина попал под поезд, ему отрезало ноги
4 марта, 2021, 16:47
В Киеве на вокзале мужчине поездом отрезало ноги
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Мужчину в тяжелом состоянии забрала скорая в больницу.
Причины и мотивы инцидента пока неизвестны.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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