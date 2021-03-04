МЗ запретил разглашение условий закупки COVID-вакцин из-за угрозы расторжения контракта с производителем

4 марта, 2021, 10:43

В Министерстве здравоохранения заявили, что запрет разглашения условий закупки COVID-вакцин является требованием производителя, а его нарушение может привести к штрафным санкциям и даже расторжению контракта

Об этом заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сказала во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Приказ министерства здравоохранения от 19 февраля этого года, которым было распределено количество вакцины по регионам, содержит требования к руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областей и города Киева. Дословно я вам прочитаю: " Обеспечить неразглашение любой информации в отношении производителей и поставщиков, а также цены на вакцины против острой респиратонои болезни COVID-19 ", - сказала Шаталова.

По ее словам, такое требование обусловлено положением соглашения, заключенного Минздравом и специализированной международной организацией Crown Agents, которая уполномочена осуществлять закупки вакцины.

Шаталова отметила, что такой запрет предусмотрен самими производителями вакцин, а их нарушение может повлечь штрафные санкции или даже расторжение контрактов.

По информации заместителя министра договоры с требованием конфиденциальности подписывают все страны, которые осуществляют централизованные закупки вакцины от COVID-19.

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