МЗ запретил разглашение условий закупки COVID-вакцин из-за угрозы расторжения контракта с производителем
Об этом заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сказала во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"Приказ министерства здравоохранения от 19 февраля этого года, которым было распределено количество вакцины по регионам, содержит требования к руководителям структурных подразделений по вопросам здравоохранения областей и города Киева. Дословно я вам прочитаю: " Обеспечить неразглашение любой информации в отношении производителей и поставщиков, а также цены на вакцины против острой респиратонои болезни COVID-19 ", - сказала Шаталова.
По ее словам, такое требование обусловлено положением соглашения, заключенного Минздравом и специализированной международной организацией Crown Agents, которая уполномочена осуществлять закупки вакцины.
Шаталова отметила, что такой запрет предусмотрен самими производителями вакцин, а их нарушение может повлечь штрафные санкции или даже расторжение контрактов.
По информации заместителя министра договоры с требованием конфиденциальности подписывают все страны, которые осуществляют централизованные закупки вакцины от COVID-19.
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