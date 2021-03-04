Минцифры планирует предоставить чиновникам новые смартфоны для защищенной связи

4 марта, 2021, 11:51

Министерство цифровой трансформации планирует дать чиновникам новые смартфоны для защищенной правительственной мобильной связи

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Мы хотим в этом году, вместе с Госспецсвязи, улучшить качество правительственной связи, заменить старые " желтые " телефонные терминалы современными, а также запуск защищенной правительственной мобильной связи: разработать смартфоны с защищенной операционной системой. Это также будет выполнять роль правительственной связи ", - цитирует издание слова вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, первые такие смартфоны появятся в Украине уже до конца года.

"Подобные решения уже работают в ряде стран, есть несколько вендоров, которые предлагают подобные решения. У каждого бренда есть свои кейсы, которые они приводят в пример", - отметил Федоров.

Он добавил, что этот вопрос находится в ведении Государственной службы специальной связи и защиты информации.

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