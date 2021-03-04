МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку премьера о Закарпатье и российской вакцине

4 марта, 2021, 08:28

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за шутку своего премьер-министра о том, что тот пообещал России украинское Закарпатье за вакцину "Спутник V"

Об этом Корчок написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня я общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины. Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения ", - написал Корчок.