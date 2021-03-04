МИД Словакии извинился перед Украиной за шутку премьера о Закарпатье и российской вакцине
4 марта, 2021, 08:28
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за шутку своего премьер-министра о том, что тот пообещал России украинское Закарпатье за вакцину "Спутник V"
Об этом Корчок написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня я общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины. Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения ", - написал Корчок.
- Напомним, что премьер-министр Словакии Игорь Матович, когда комментировал закупку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", "пошутил", что якобы предложил отдать России украинское Закарпатье.
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