Мужа Елизаветы II принца Филиппа успешно прооперировали

4 марта, 2021, 13:16

Мужу королевы Соединенного Королевства Елизаветы II 99-летнему герцогу Эдинбургском принцу Филиппу успешно провели операцию, связанную с проблемами с сердцем

Об этом сообщили в Букингемском дворце, пишет The Guardian .

Филипп находится в госпитале Св. Варфоломея в Лондоне, куда его перевели с понедельника после 13 дней госпитализации в другой больнице.

Ожидается, что он останется там для дальнейшего лечения и реабилитации еще на несколько дней.

Напомним, герцог Эдинбургский Филипп был госпитализирован в госпиталь имени короля Эдварда VII в Лондоне вечером во вторник, 16 февраля, с превентивной целью после появления у него признаков плохого самочувствия.

Впоследствии у него обнаружили инфекцию .

10 июня принцу Филиппу исполняется 100 лет - он старше королевы на пять лет. 22 июля прошлого года он официально передал один из своих титулов жене принца Чарльза Камилле, герцогине Корнуолльской. Это был первый официальный рабочий выход принца Филиппа с момента его ухода от дел в 2017 году.

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