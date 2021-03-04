Мэр Ивано-Франковска Марцинкив вакцинировался от COVID-19
4 марта, 2021, 15:38
Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сделал первую прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca (Covishield)
Об этом он сообщил в Facebook.
Его вакцинировали в Центральной городской клинической больнице.
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"Я сегодня вакцинировался. И думаю, что сейчас надо показывать государственную позицию и собственным примером показывать: для того, чтобы преодолеть эту беду прививаться - надо. Надо соблюдать все необходимые карантинные меры, чтобы мы скорее вернулись к нормальной жизни", - написал он.
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