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Espreso.tvОбществоМэр Ивано-Франковска Марцинкив вакцинировался от COVID-19

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив вакцинировался от COVID-19


фото: facebook
Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сделал первую прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca (Covishield)

Об этом он сообщил в Facebook.

Его вакцинировали в Центральной городской клинической больнице.

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"Я сегодня вакцинировался. И думаю, что сейчас надо показывать государственную позицию и собственным примером показывать: для того, чтобы преодолеть эту беду прививаться - надо. Надо соблюдать все необходимые карантинные меры, чтобы мы скорее вернулись к нормальной жизни", - написал он.

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