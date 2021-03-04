Лопес обвинил промоутера Ломаченко в попытке "ограбить" его перед чемпионским боем

4 марта, 2021, 16:25

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что его промоутер Боб Арум, который также ведет дела украинца Василия Ломаченко, пытался сорвать торги перед его чемпионским боем

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Теофимо Лопеса, перед торгами за право организовать его бой с австралийцем Джорджем Камбососом, представитель компании Боба Арума Top Rank обращался к промоутеру Эдди Хирну и стриминговому сервису DAZN с требованием не принимать в них участие.

"Я слышал, что с Top Rank направили письмо DAZN с требованием не делать ставку. Этому есть доказательства. Я считаю, они пытались намекнуть им, что хотят проучить меня. Но они не рассчитывали на участие Triller. Мы не собирались делать ничего плохого, чтобы Top Rank выглядел плохо. Они сделали это сами", - сказал Лопес, который неоднократно выражал недовольство размером своих гонораров в Top Rank и заявил о намерении разорвать контракт с Арумом.

Американский боксер добавил, что благодарен Хирну за то, что он отказался от претензий Top Rank.

"Я снимаю шляпу перед Эдди Хирном. В будущем между нами может быть сотрудничество. Я не сжигаю мосты, он также не сжигает", - заверил Лопес.

Торги за право организовать бой между Лопесом и Камбососом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) выиграла компания Triller Fight Club. Американец получит за этот поединок $ 4 млн.

3 марта стало известно, что Теофимо Лопес решил разорвать контракт с промоутером Бобом Арумом.

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