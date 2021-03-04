Китайцы создали робота из полимеров для погружения на дно Марианской впадины
Об этом рассказывается в статье Nature .
По словам конструкторов, идея была подсказана морскими улитками, наиболее глубоководными из известных рыб. В частности, кости черепа этих животных срастаются друг с другом, что позволяет ему легко деформироваться, подстраиваясь под давление среды.
Робот напоминает помесь летучей рыбы со скатом: по бокам мягкого тела раскинуты мягкие плавники, сзади извивается длинный гибкий хвост. Общая длина аппарата составляет около 22 сантиметров, а "размах крыльев" - 28 сантиметров. Полимерные "мускулы" находятся в местах их соединений с туловищем; сами плавники выполнены из тонкой мембраны, что и позволяет им отталкиваться от воды. Они не могут обеспечить скоростное перемещение, но это не так уж и важно: главное - робот легко переносит любое давление на глубине.
Испытания устройства, проведенные сначала в лаборатории, под давлением, а затем в озере глубиной до 70 метров и в Южно-Китайском море, где он смог перемещаться на глубине более 3200 метров, подтвердили качества работа.
Испытаний аппарата в Марианской впадине моря пока не проводили.
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