Курс валют: гривня возобновила рост по отношению к доллару и евро
4 марта, 2021, 10:20
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 4 марта 2021 года на отметке 27,85 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 3 марта курс составлял 27,93 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 4 марта установлен на уровне 33,56 грн/евро. По состоянию на 3 марта курс составлял 33,60 грн/евро.
На наличном рынке 4 марта на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,86 продают - по 27,95 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,70 до 28,10 грн/$, продажи - в пределах 27,90 - 28,80 грн/$.
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