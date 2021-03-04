Кравчук о новых заявлениях оккупантов: Это не провокация - это война

4 марта, 2021, 07:21

В случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков у Украины не останется вариантов, кроме как открывать огонь

Об этом сообщил руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает Суспільне .

"Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ в точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация - это война ", - заявил Кравчук.

Глава украинской делегации возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.

"Они (боевики, - ред.) не будут выполнять Минских договоренностей. Они отказываются от тишины, которая установлена. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Советом безопасности ООН. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей", - подчеркнул Кравчук .

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