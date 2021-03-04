Кадыров просит у ФБР $250 тыс. наличными за фото с Пригожиным

4 марта, 2021, 12:17

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил подшутить над ФБР. Он опубликовал фото с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого ранее объявили в розыск, и потребовал 250 000 долларов вознаграждения за сообщение о его местонахождении

Об этом сообщает Telegram-канал Кадырова.

"Я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить до 250 000 долларов. Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном. С чувством выполненного гражданского долга готов бесстыдно получить заслуженную премию, но с одним условием: возьму только наличными ".

Кадыров добавил, что предпочитает чемодан с купюрами по 20 долларов наличными, потому что его "иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США".

После передачи денег Кадыров обещает "сообщить точное местонахождение" Пригожина: "В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждет путешествие в страну ковбоев".

Напомним, 26 февраля Федеральное бюро расследований США объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "шеф-повар Путина". Бюро также объявило вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов за сведения, которые могут привести к аресту Пригожина.

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