Госсекретарь назвал восемь приоритетов внешней политики США

4 марта, 2021, 10:10

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил с речью о новой стратегии внешней политики Вашингтона

По его словам, администрация Джо Байдена планирует возобновить лидерство американской дипломатии в мире, наладить отношения с союзниками и достойно противостоять своим оппонентам, в том числе Китаю, России и Ирану, сообщает Голос Америки .

Блинкен заявил, что в американской внешней политике приоритетом будет дипломатия, а не военные вмешательства, но при этом США убедятся, что имеют самые сильные вооруженные силы в мире.

Также глава Госдепа выделил восемь основных целей новой администрации США:

преодолеть COVID-19 и усилить глобальную охрану здоровья;

отвратить экономический кризис и построить стабильную и более инклюзивную глобальную экономику;

оновить мощь демократии в США, а затем в мире;

создать гуманную и эффективную систему иммиграции;

оживить отношения с союзниками и партнерами;

преодолеть климатический кризис и стимулировать использование "зеленой энергетики";

обеспечить лидерство США в области технологий;

разрешить "наибольшее геополитическое испытание XXI века" - отношения с Китаем.

По словам Блинкена, это далеко не полный список.

"В списке отсутствуют некоторые важные элементы. Это не значит, что они для нас неважны или что мы не будем тяжко работать над их решением. Я с нетерпением жду, чтобы изложить планы других критически важных фрагментов нашей внешней политики в ближайшее время. Но эти приоритеты, о которых я сегодня упомянул, - наиболее срочные ", - сказал он.

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