Футболиста УПЛ вызвали в сборную Танзании
4 марта, 2021, 21:11
Форвард "Ингульца" Оскар Мкомола получил вызов в сборную Танзании по футболу
Об этом сообщает официальный сайт "Ингульца".
Оскар Мкомола вызван на сбор национальной команды перед матчами квалификации Кубка африканских наций, где сборная Танзании сыграет с Экваториальной Гвинеей и Ливией.
В этом сезоне Мкомола провел 12 матчей за "Ингулец" из пгт Петрово, где он выступает на правах аренды. Контракт форварда принадлежит полтавской "Ворскле".
20-летний Мкомола уже провел два матча за сборную Танзании в 2017-18 годах.
- 4 марта полузащитник Игорь Чайковский стал игроком "Ингульца" из пгт Петрово.
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