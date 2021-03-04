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Espreso.tvСпортФутболиста УПЛ вызвали в сборную Танзании

Футболиста УПЛ вызвали в сборную Танзании


фото: inhulets.com
Форвард "Ингульца" Оскар Мкомола получил вызов в сборную Танзании по футболу

Об этом сообщает официальный сайт "Ингульца".

Оскар Мкомола вызван на сбор национальной команды перед матчами квалификации Кубка африканских наций, где сборная Танзании сыграет с Экваториальной Гвинеей и Ливией.

В этом сезоне Мкомола провел 12 матчей за "Ингулец" из пгт Петрово, где он выступает на правах аренды. Контракт форварда принадлежит полтавской "Ворскле".

20-летний Мкомола уже провел два матча за сборную Танзании в 2017-18 годах.

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