Футболиста УПЛ вызвали в сборную Танзании

4 марта, 2021, 21:11

Форвард "Ингульца" Оскар Мкомола получил вызов в сборную Танзании по футболу

Об этом сообщает официальный сайт "Ингульца".

Оскар Мкомола вызван на сбор национальной команды перед матчами квалификации Кубка африканских наций, где сборная Танзании сыграет с Экваториальной Гвинеей и Ливией.

В этом сезоне Мкомола провел 12 матчей за "Ингулец" из пгт Петрово, где он выступает на правах аренды. Контракт форварда принадлежит полтавской "Ворскле".

20-летний Мкомола уже провел два матча за сборную Танзании в 2017-18 годах.

4 марта полузащитник Игорь Чайковский стал игроком "Ингульца" из пгт Петрово.