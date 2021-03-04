Это мерзко: Фаны затравили команду "Формулы-1" из-за российского флага на болиде

4 марта, 2021, 13:06

Болельщики "Формулы-1" раскритиковали команду "Хаас" за российский флаг, который появился на новом болиде

Сообщения появились под снимками нового болида "Хаас", опубликованными "Формулой-1" в twitter.

Фаны начали возмущаться после того, как 4 марта команда представила болид на сезон-2021, дизайн которого выполнен в стиле российского флага. Решение по дизайну связано с тем, что в этом году за "Хаас" будет выступать россиянин Никита Мазепин.

Just P: "Мазепину нельзя выступать под российским флагом, но все в порядке, ведь вся машина " Хаас "- это российский флаг!"

Callum Ackroyd: "К счастью, мы будем видеть эту машину, только когда Мазепин в кого-нибудь врежется или когда его будут обгонять на круг остальные пилоты".

Colabiert: "Российский флаг же запрещен на международных соревнованиях, разве можно использовать флаг этой страны на одежде спортсмена или его машине?"

Prefect Purple: "Хаас" таким образом заявляет, что полностью согласен с действиями Никиты Мазепина, а также поддерживает использование допинга и лжи в спорте. Отличная компания, 10/10 ".

Inkemg: "Я расстроена." Хаас "подписал ужасного пилота, который не заслуживает быть в " Формуле-1 ", а теперь нам показывают машину, которая просто является гигантским российским флагом. Так, у команд есть спонсоры, но я что-то не вижу у "Феррари" американского флага на всю машину, или малайзийского у "Мерседес".

Rommin Anrade: "Это выглядит так ... ужасно! Мне очень жаль Мика Шумахера, ему придется сидеть за рулем не просто отвратительного болида, но еще и болида, который отвратительно выглядит".

Tommy Knapy: "Если бы вся команда была российской, я был бы не против. Но" Хаас "из Америки, и единственная причина, по которой на болиде есть российский флаг, - это отец Мазепина и его деньги. Представьте, что британец выступает под французским флагом . Это же глупость! "

Sonic Gamer: "Вау. " Хаас " превращается из моей любимой команды в команду, которую я начинаю ненавидеть. Это печально".

Напомним, 2 декабря сын семикратного чемпиона мира по автогонкам Формула-1 немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер подписал контракт с командой "Хаас" .

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