Есть все перспективы для того, чтобы Киев попал в "оранжевую" зону, - Рубан
4 марта, 2021, 10:14
Руководитель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Киев может попасть в "оранжевую" зону карантина
Об этом сообщает " РБК-Украина ".
"Есть все перспективы для попадания Киева в " оранжевую " зону. Принимаются все необходимые меры по недопущению этого", - заявил Рубан.
Он заявил, что решение о включении столицы в "оранжевую" зону карантина будет приниматься государственной комиссией ТЭБ и ЧС.
- Напомним, что в Киеве за минувшие сутки зафиксировали значительный рост заболеваемости COVID-19 - выявили 868 случаев, тогда как днем ранее было 463.
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