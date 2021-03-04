Если бы Украина в 2014 году была в НАТО, то РФ не оккупировала бы Крым, - Столтенберг
4 марта, 2021, 13:57
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не оккупировала бы Крым, если бы Украина по состоянию на 2014 год была бы в НАТО
Об этом он сказал на выступлении в Колледже Европы в Брюгге, передает " РБК-Украина ".
Он ответил на вопрос, могла ли Россия оккупировать Крым, если бы Украина была в НАТО.
"Мой короткий ответ - этого не произошло бы, потому что цель существования НАТО - защищать каждого союзника", - отметил Столтенберг.
Он добавил, что в НАТО действует правило "один за всех и все за одного", если атакуют одного из союзников.
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