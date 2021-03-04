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ЕС официально продлил санкции против Януковича и окружения еще на год


фото: reuters
Европейский союз на год продлил санкции против экс-президента Виктора Януковича и его окружения

Заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.

Совет принял решение продлить до 6 марта 2022 года замораживание активов семи человек, признанных ответственными за незаконное присвоение украинских госсредств или за злоупотребление служебным положением.

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В документе отмечается, что санкции в отношении одного лица продлены на полгода, а два человека исключены из списка.

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