ЕС официально продлил санкции против Януковича и окружения еще на год

Совет принял решение продлить до 6 марта 2022 года замораживание активов семи человек, признанных ответственными за незаконное присвоение украинских госсредств или за злоупотребление служебным положением.

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В документе отмечается, что санкции в отношении одного лица продлены на полгода, а два человека исключены из списка.